Хари Кейн спечели "Златната топка" за футболист номер 1 през 2026 година. Нападателят на Байерн Мюнхен и капитан на английския национален отбор получи ценната индивидуална награда на списание "Франс Футбол" на специална церемония в театър "Паладиум" в Западен Лондон.

Кейн е петият англичанин с отличието след Стенли Матюс, Боби Чарлтън, Кевин Кийгън и Майкъл Оуен.

33-годишният голмайстор изпревари нападателя на Реал Мадрид и френския национален тим Килиан Мбапе в 70-ото издание на класацията, а трети остана Ламин Ямал (Барселона, Испания). Кейн е шампион на Германия, спечели купата и Суперкупата на страната, реализирайки общо 73 гола в 65 двубоя за Байерн и Англия. С "трите лъва" нападателят достигна до третото място на Мондиал 2026 в Северна Америка.

Кейн е първият играч на гранда от Мюнхен, който печели наградата след 1981 година, когато триумфира Карл-Хайнц Румениге. В челната десетка за тази година са още: Ерлинг Холанд, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Лионел Меси, Майкъл Олисе, Родри и Фабиан Руис.

Хари Кейн завоюва и трофея "Герд Мюлер" за най-добър голмайстор.

Носителката на „Златната топка“ при жените Алексия Путеяс и носителят на „Златната топка“ при мъжете Хари Кейн / БГНЕС

Алексия Путеяс спечели "Златната топка" при жените за трети път. Испанката беше избрана за най-добра след изключителен сезон с Барселона, след като триумфира с престижното отличие и през 2021 и 2022 година. В момента Путеяс носи екипа на Лондон Сити след 14 години в Барса.

Трофеят "Копа" за най-добър млад играч беше за Ламин Ямал, докато купата "Яшин" за най-добър вратар беше присъдена на Унай Симон (Атлетик Билбао и Испания).

Призът "Сократес" за хуманитарна дейност остана за нападателя на Арсенал и английския национален отбор Букайо Сака.

Треньор на годината при мъжете е Луис де ла Фуенте, извел тима на Испания до световната титла в Северна Америка през лятото на 2026 година. При женските отбори наставник номер 1 е Пепе Ромеу, помогнал на Барселона да стигне до четири купи - трофей в Шампионска лига, титла, купа и Суперкупа в Испания.