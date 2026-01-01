Част от една от емблематичните исторически сгради в Солун – вила „Нехама“, се срути в неделя, 15 ноември, на булевард „Василисис Олгас“. При инцидента няма пострадали, но районът беше отцепен заради опасност от ново срутване.

Инцидентът е станал около 15:40 ч., когато част от изоставената сграда се е срутила, предизвиквайки силен шум и паника сред живеещите в района. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, които са предприели мерки за обезопасяване на периметъра.

При падането са засегнати и предпазни конструкции, включително метални ограждения и скеле. Част от тях са се озовали пред входа на съседна жилищна сграда, съобщават гръцките медии.

Властите са ограничили достъпа до района заради опасения, че могат да се откъснат и други части от постройката. Причините за инцидента се изясняват.

Вила на повече от век

Вила „Нехама“ е построена през 1907 г. за банкера Алберт Нехама и е сред малкото запазени исторически имения в някогашния престижен квартал „Екзохон“ (Кварталът на вилите) в Солун.

Сградата е триетажна, с полуподземен етаж и обща площ над 600 кв. м. Тя е характерен пример за архитектурата на началото на XX век, когато по днешния булевард „Василисис Олгас“ са били изграждани представителни къщи на заможни семейства.

През годините вилата е имала различни предназначения. В нея са се помещавали заведения, ресторант, учебен център, а в последните години преди окончателното ѝ изоставяне на приземния етаж е работил антикварен магазин.

Сградата е обявена за паметник на културата през 1985 г., а през 2019 г. е извършена реставрация на външната ѝ част.

Предупреждения за опасното състояние на сградата

Според информация на гръцкото издание Zougla проблемите с безопасността на вилата са били известни на компетентните институции още от 2018 г.

Състоянието на сградата е било предмет на проверки от общинските власти и Министерството на културата. Експертна комисия я е определила като опасна и застрашена от срутване, като е препоръчала допълнителни мерки за укрепване и обезопасяване.

Случаят отново поставя въпроса за опазването на историческото архитектурно наследство на Солун, където много от старите имения са изчезнали през последните десетилетия, а останалите продължават да бъдат изложени на риск от занемаряване.

В момента районът около вилата остава обезопасен, докато компетентните служби оценяват състоянието на сградата и риска от последващи срутвания.