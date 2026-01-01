Заместник-председателят на СДС Румен Христов призова избирателите да гласуват на втория тур на президентските избори на 1 ноември, като заяви подкрепата си за кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев.

Христов определи предстоящия вот като един от най-важните избори през последните години. Според него двамата кандидати на балотажа предлагат коренно различни пътища за развитието на България.

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Във Facebook той призова привържениците на СДС и демократичната общност да излязат до урните и да заявят подкрепата си за демокрацията, свободите и европейската ориентация на страната.

В публикацията си Христов предупреди, че призивите за негласуване могат да доведат до отдалечаване на България от европейския ѝ път. Той направи паралел с управлението на Жан Виденов и заяви, че се опасява от връщане към авторитарен стил на управление и икономически хаос.

От 2019 г. СДС и ГЕРБ в са в коалиция, като редовно се явяват заедно на парламентарни и европейски избори. Тази година обаче те не издигнаха кандидат за президент, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отказа да даде „непоискана подкрепа“ за никого от кандидатите.