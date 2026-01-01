Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов упражни правото си на глас. „Аз като лидер на дясна партия съм длъжен да го направя за себе си. Това е една от най-големите ценности на демокрацията. Затова дойдох и го направих“, заяви Борисов.

Той коментира и ниската избирателна активност към този час.

Вотът за седми държавен глава: Каква е избирателната активност към 16:00 часа

„Хората не виждат обединител на нацията. Виждат партийни кандидати и много слаба предизборна кампания. Нищо, което да предизвика емоция. Страх от машините, страх от репресиите, които гледахме през последните седмици. Тази показност. Пак казвам, не защитавам абсолютно никого, но белезници се слагат на човек, който е опасен за обществото. Момчето от НСО беше отишло само. Грозно е да го изкарат с белезници“, каза Борисов.

„Аз съм бил охрана години наред. Винаги в една по-сложна обстановка може да се сгреши и да стане грешка“, допълни той.

Той призова хората да излязат спокойно и да гласуват.