Нерегламентирана търговия с над 5500 литра плодови напитки беше осуетена в София, съобщи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При съвместна проверка на БАБХ и служители на 01 РУ-СДВР в столичния квартал „Христо Ботев“ е установена нерегламентирана търговия с плодови напитки от каросерия на транспортно средство. Установено е, че лицето, което предлага напитките, няма регистрация за търговия с храни по реда на Закона за храните.

Всички напитки са били с изтекъл срок на годност. За установеното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Издадено е разпореждане за насочване за унищожаване на 5558,16 литра плодови напитки. Цялото количество вече е предадено за обезвреждане в присъствието на инспектори от ОДБХ-София-град. Действията продължават.

БАБХ напомня, че търговията с храни трябва да се извършва в регистрирани обекти и при спазване на изискванията за безопасност. При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията 0700/ 122-99.