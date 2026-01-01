Корабите в някои от основните пристанища на Гърция няма да излязат в морето в петък, 30 октомври, заради стачни действия на работещите в морския транспорт, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Стачката се очаква да засегне пристанищата в Пирея, Рафина, Лаврио, Патра, Игуменица и Елевсина, както и фериботната линия Рио – Антирио.

Сред основните искания на моряците са увеличение с 12 процента на възнагражденията по колективните трудови договори, признаване на опасните морски райони за военни зони и подобряване на състава на корабните екипажи. Те настояват също за въвеждане на седемчасов работен ден и задължително присъствие на лекар на борда на корабите заради рисковете, свързани с военните конфликти.

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В същия ден Федерацията на постоянните служители в гръцките пристанища е обявила тричасови прекъсвания на работа от 10:00 до 13:00 ч. местно време, посочва ЕРТ.

Работническият център на Пирея – местната синдикална организация на пристанищния град – планира 24-часова стачка и протестен митинг от 10:00 ч. местно време на площада пред Общинския театър. Общогръцкият съюз на моряците от търговския флот е насрочил предварителен сбор на протестиращите с час по-рано при църквата „Света Троица“ в Пирея в същия ден.