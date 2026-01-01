Созопол ще се разраства в посока квартал "Мисаря", заяви кметът на общината Тихомир Янакиев по време на началото на строителните дейности по проект за изграждане на нова улична мрежа в района. По думите му местоположението на квартала между трасето на новоизграждащата се улица и околовръстния път на Созопол го прави най-подходящата посока за бъдещото развитие на града.

Допълнително предимство е наличието на канализация и фактът, че територията е включена в градската зона на Созопол, посочи кметът.

БТА

Проектът за нова улична мрежа е за близо 5,5 млн. евро и предвижда изграждането на нови улици, продължения на съществуващи трасета, тротоари и улично осветление. Предвидено е също изграждането на тротоари и осветление на четирите улици, които общината вече е изградила в района.

Една от основните цели на инвестицията е подобряване на транспортната свързаност и облекчаване на автомобилния трафик в града, особено през активния туристически сезон. С изграждането на уличната мрежа и на допълнителна улица, която ще бъде финансирана отделно, се планира цялостен транспортен ринг около Созопол.

"Ще направим един цялостен ринг на град Созопол, ще го байпасираме по този начин. Ще можем да разтоварим трафика и ще има нов алтернативен маршрут за достъп до домовете на хората", посочи Янакиев. Той отбеляза, че през последните няколко години в квартал "Мисаря" се наблюдава интензивно строителство и постепенно се оформя нова градска зона. Според него изграждането на необходимата инфраструктура трябва да съпътства този процес и да осигури нормални условия за живот на хората.

БТА

В района има и терен, предвиден за изграждане на автогара.

Финансирането на проекта е осигурено чрез държавната Инвестиционна програма за общински проекти. Очаква се строителните дейности по настоящия етап да продължат около година и половина. Тихомир Янакиев посочи, че теренът е с голяма денивелация, което прави изпълнението по-сложно.

БТА

В квартал "Мисаря" строителната активност се засилва, като през последните години в района се появяват нови жилищни сгради, а свободните терени постепенно се усвояват. За динамиката на процеса свидетелстват и проверки на общината, извършвани през пролетта на тази година заради замърсяване на уличната мрежа от строителни обекти в "Мисаря" и "Света Марина". Успоредно с частните инвестиции общината планира и развитие на жилищния фонд. През юни 2026 г. Общинският съвет одобри процедура за учредяване право на строеж върху два общински имота в "Мисаря" с обща площ от 1867 кв. м, върху които се предвижда изграждането на многофамилни жилищни сгради срещу обезщетение с готови жилищни обекти, предназначени за увеличаване на общинския жилищен фонд.