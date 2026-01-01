Двама кюстендилци се признаха за виновни пред Районен съд Кюстендил за държане на високорискови наркотични вещества. Това съобщиха от обвинението.

Съдът одобри споразуменията постигнати между Районна прокуратура, защитата и подсъдимите, като им наложи ефективни наказания „лишаване от свобода“, за В. Е. - 11 месеца затвор, а за Й. Д.- 8 месеца лишаване от свобода.

Обвиняемият В. Е., който е осъждан, се признава за виновен в това, че на 14 септември 2025 г. в град Кюстендил, в приемна на партерен етаж в сградата на РУ - Кюстендил, в кутия с цигари, държана в дясната ръка, е държал фентанил.

Обвиняемият Й. Д., който също е осъждан, се признава за виновен в това, че на 13 юни 2026 г. в град Кюстендил на ул. „Цар Освободител”- в себе си, в къща, находяща се в града и в лек автомобил, държи кокаин и амфетамин.

Всичко е на обща стойност 762,77 евро.

Определенията на съда, с които на двамата обвиняеми са наложени ефективни наказания „лишаване от свобода“, са окончателни.