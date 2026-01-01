Прокуратурата поиска постоянен арест за Еюп Темиз, обвинен за убийството на бизнесмена Слави Бинев, съобщиха от обвинението.

Бизнесменът и бивш политик Слави Бинев бе застрелян на 24 октомври сутринта в дома си в столичния квартал „Павлово“. Според данните от разследването, престъплението е извършено около 10:00 часа, когато Еюп Темиз е посетил жилището на Бинев заедно с още двама мъже – български и турски гражданин. Домакинът поканил гостите на кафе в кабинета си, като след възникнал конфликт и разменени гневни реплики, Темиз е произвел фатален изстрел с пистолет в лицето на Бинев.

Обвиниха чужденец за убийството на Слави Бинев, действал е сам

След стрелбата тримата мъже са напуснали местопрестъплението с лек автомобил „Тойота Лексус“. Полицията предприе заградителни мероприятия и автомобилът бе спрян на автомагистрала „Тракия“, където трите лица са задържани. В хода на полицейските действия са открити два пистолета, като единият от тях е бил изхвърлен от автомобила на заподозрените непосредствено преди спирането му. Според прокуратурата, оръжието на престъплението е законно притежавано от чужденец пистолет.

Разследващите установяват, че Еюп Темиз и Слави Бинев са се познавали добре и са имали делови отношения. Основната версия, по която работят криминалистите към момента, е свързана с конфликт заради неуредени финансови отношения. Съпругата на обвиняемия, архитект Ния Темиз, е имала общ строителен бизнес с убития Бинев. Тя е бивша съдружничка на Слави Бинев, като двамата са участвали съвместно в мащабни инвестиционни проекти. Освен това ги е свързвало и участието им в управлението на федерацията по таекуондо. Самият Еюп Темиз също е свързан с този спорт и е член на Управителния съвет на Турската федерация по таекуондо.

Въпреки че първоначално бяха задържани трима души, след разпитите пред съдия обвинение беше повдигнато единствено на Еюп Темиз. Прокуратурата смята, че събраните доказателства сочат, че именно той е произвел фаталния изстрел и извършителят е само един. За другите двама задържани мъже не са събрани достатъчно доказателства за съпричастност към убийството и те остават само свидетели по образуваното дело.