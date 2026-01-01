Федералните прокурори в САЩ предприемат действия за повдигане на нови обвинения срещу бившия директор на Федералното бюро за разследване (ФБР) Джеймс Коми за предполагаемо незаконно разкриване на информация, свързана с националната отбрана. Това става ясно от съдебни документи.

Това е третият опит на Министерството на правосъдието да привлече към наказателна отговорност Коми, който от години е сред критиците на президента Доналд Тръмп.

В съдебния документ, който е от три страници, се съдържат малко подробности за двете обвинения. Адвокатите на Коми обаче посочват в отделни документи, че делото е свързано с предполагаемо разкриване на класифицирана информация пред вестник „Ню Йорк Таймс“ през октомври 2016 г., когато той е оглавявал ФБР.

Коми отрече да е извършил нарушение във видеозапис, публикуван в понеделник в платформата Substack. Той определи обвиненията като „ужасяваща злоупотреба“ с правомощията на Министерството на правосъдието.

„Би било почти смешно, ако не беше толкова ужасяваща злоупотреба с Министерството на правосъдието — злоупотреба, от която не можем просто да се отърсим“, заяви той.

„Нищо не се е променило при мен — все още съм невинен, все още не се страхувам от тези хора и все още вярвам в независимата федерална съдебна система“, добави Коми.

Срещу бившия директор на ФБР са повдигнати обвинения във федералния съд във Вашингтон чрез т.нар. information — официален обвинителен документ, подаден от прокурор без предварително одобрение от голямо жури.

Тази процедура се различава от обвинителния акт, който се издава след преценка на голямо жури — група граждани, която разглежда доказателствата и решава дали има достатъчно основания за повдигане на обвинения.

Защитата оспорва обвиненията

Адвокатът на Коми, Патрик Фицджералд, заяви, че два отделни екипа прокурори са разследвали предполагаемото разкриване на информация пред „Ню Йорк Таймс“ преди около десетилетие, по време на първия президентски мандат на Тръмп.

„И в двата случая правителството стигна до заключението, че не трябва да бъдат повдигани обвинения срещу никого“, посочи Фицджералд.

По думите му новите съдебни документи съдържат обвинения за престъпления, които Коми не е извършил. Защитата вече е внесла искане делото да бъде прекратено.

Бившият федерален прокурор Глен Киршнер заявява пред Би Би Си, че обвиненията може да са повдигнати след изтичането на 10-годишния давностен срок. Според него това дава „много добър шанс“ искането на защитата да бъде удовлетворено.

Киршнер определи случая като предполагаем опит на Тръмп, мотивиран от желание за отмъщение, да накара Министерството на правосъдието да намери основания за наказателно преследване на Коми.

Предишните дела срещу Коми

Тръмп уволни Коми през първия си президентски мандат, след като ФБР започна разследване на твърденията за руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г. Оттогава президентът многократно е призовавал за наказателно преследване на бившия директор.

През септември 2025 г. федерално голямо жури повдигна обвинения срещу Коми за предполагаемо лъжесвидетелстване пред Конгреса и възпрепятстване на конгресно производство. Той пледира невинен през следващия месец, но делото беше прекратено през ноември.

През април 2026 г. Коми се предаде на властите по друго дело, свързано с публикация в социалните мрежи, която според прокуратурата представлявала заплаха за живота на Тръмп.

Случаят произтича от публикация в Instagram от 2025 г., в която Коми сподели снимка на морски раковини, подредени във формата на числата „86 47“.

Изразът „86“ се използва в разговорния английски със значение „премахвам“ или „отървавам се от нещо“. Според прокурорите публикацията е могла да бъде разтълкувана като призив за насилие срещу Тръмп, 47-ия президент на САЩ.

Коми отрича обвиненията. Той заяви, че не е знаел какво означава комбинацията от числа и обвини прокуратурата в политическа мотивация. Делото продължава.

Съдът разпореди дъщерята на Коми да бъде възстановена на работа

Последните обвинения срещу Коми бяха оповестени в същия ден, когато федерален съдия постанови, че Министерството на правосъдието незаконно е уволнило дъщеря му Морийн Коми.

Тя загуби работата си като федерален прокурор в Ню Йорк през юли 2025 г. и заведе дело срещу правителството, като заяви, че уволнението ѝ е било свързано с баща ѝ и с предполагаемите ѝ политически убеждения.

В понеделник съдията постанови администрацията на Тръмп да я възстанови на работа и да ѝ изплати дължимото възнаграждение.