Бившият директор на ФБР Джеймс Коми е обвинен за неверни показания и възпрепятстване на разследване, пише БНР .

Обвинението срещу Коми е за неверни показания пред Конгреса и възпрепятстване на разследване, свързано с показанията му пред Комисията по правосъдие на Сената през 2020 г.

Разследването е относно вероятно тайно споразумение на Доналд Тръмп с Русия за изборите през 2016 г.

В тази връзка той беше и уволнен от президента по време на първия му мандат.

Във видео, публикувано в акаунта му в Instagram, Коми заяви: "Сърцето ми е разбито от действията на Министерството на правосъдието. Имам голямо доверие във федералната съдебна система и съм невинен".

След повдигнатите обвинения към Джеймс Коми Главната прокурорка на САЩ - Памел Бонди, написа в социалните медии, че никой не е над закона и че обвинението показва "ангажимента на Министерството на правосъдието да държи под отговорност онези, които злоупотребяват с власт, за да подвеждат американския народ".

За мнозина обвиненията срещу Коми са кампания за отмъщение от страна на Тръмп, но ако бившият директор на ФБР бъде признат за виновен, може да получи за всяко от обвиненията до 5 години затвор. Първото му явяване в съда е на 9 октомври.