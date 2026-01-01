Жилищните кредити, отпуснати от българските банки, достигат 19,6 млрд. евро в края на септември 2026 г., като нарастват с 24,8% на годишна база. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ).

За последните 12 месеца заемите за покупка на жилище са се увеличили с близо 3,9 млрд. евро. За сравнение, в края на септември 2025 г. общият им размер е бил 15,7 млрд. евро. През август тази година годишният ръст на жилищното кредитиране е бил 25,2%.

Потребителските кредити на домакинствата също продължават да нарастват. В края на септември те възлизат на 12,4 млрд. евро, което е увеличение от 16% спрямо същия месец на миналата година. През август годишният ръст е бил 15,9%.

Общият размер на кредитите за домакинствата, включително заемите за нетърговските организации, обслужващи домакинствата, достига 33,1 млрд. евро. На годишна база увеличението е 20,7%, при 20,8% през август.

Кредитите за бизнеса също се увеличават

Кредитите за нефинансовите предприятия достигат 29,4 млрд. евро в края на септември. На годишна база те нарастват с 12%, като темпът на увеличение се забавя спрямо отчетените през август 13,7%.

Заемите, предоставени на финансови предприятия, възлизат на 5,177 млрд. евро. Спрямо септември 2025 г. те се увеличават с 8,9%, при годишен ръст от 9,7% през август.

В края на септември 2026 г. общият размер на кредитите за неправителствения сектор в България достига 67,6 млрд. евро. Сумата се равнява на 52,7% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната.

На годишна база кредитите за неправителствения сектор нарастват с 15,8%, след увеличение от 16,7% през август, показват още данните на БНБ.