Общинският съвет в Добрич прие предложението на общинска администрация за разширяване на обхвата и определяне на нови места за платено паркиране в центъра на града. Докладната беше приета с 22 гласа „за“, 8 „против“ и 5 „въздържали се“.

Съгласно приетото предложение се обособяват четири нови зони за платено паркиране в района на Общинския младежки център „Захари Стоянов“ и близките улици. Зона 22 включва 24 паркоместа по ул. „Св. св. Кирил и Методий“, а зона 23 – 21 места на паркинга зад Младежкия център по ул. „Славянска“. В зона 24 ще има 40 места на паркинга на ул. „Славянска“ № 16, а зона 25 ще обхваща 39 места на бул. „25-ти септември“ № 17 и № 19.

С решението се създава и нов район за платено паркиране в Добрич – район № 9 „Общински младежки център“, чиито граници обхващат участъци от бул. „25-ти септември“ и улиците „Любен Каравелов“, „България“ и „Славянска“.

Разглеждането на предложение за разширяването на обхвата на платеното паркиране в централната градска част с нови 124 паркоместа предизвика продължителен дебат по време на редовното заседание.

Заместник-кметът на в община град Добрич инж. Мирослав Игнатов обясни, че разширяването на платеното паркиране ще става поетапно, след изготвяне и съгласуване на необходимите схеми. По думите му новите места са вече обособени паркинги, а въвеждането им в режим на платено паркиране няма да изисква значителни разходи. Той уточни, че схемите са съгласувани с компетентните специалисти, а местата за хора с увреждания ще бъдат обозначени и разчертани според нормативните изисквания.

Общинският съветник Милко Пенчев предложи докладната да бъде върната за доработване. Като аргументи той посочи неясноти в описанието на границите на новия район и недостатъчна обосновка за избора на конкретните места. Той постави и въпроси, свързани с режима на паркиране, цените, абонаментите и осигуряването на места за хора с увреждания.

Общинският съветник Иво Пенчев постави въпроса дали ще бъдат предвидени зарядни станции за електромобили и дали администрацията планира ново разширяване на синята зона. Заместник-кметът отговори, че се водят разговори за поставяне на зарядни станции, а бъдещите промени ще се обсъждат поетапно.

Общинският съветник арх. Емилия Добрева отбеляза, че изборът на новите зони не е достатъчно аргументиран, и обърна внимание, че проблемът с паркирането засяга целия град.

Общинският съветник Георги Джендов предупреди, че разширяването може да пренасочи автомобилите към съседни улици и междублокови пространства. Той постави въпроса и за съгласуването с пожарната безопасност, както и за необходимостта от актуален генерален план за организация на движението. Заместник-кметът посочи, че новите зони ще бъдат включени в бъдещия генерален план.

Общинският съветник Йордан Иванов подкрепи разширяването, но попита дали част от приходите от платеното паркиране могат да бъдат инвестирани в благоустрояване, включително в района на паркинга пред блок „Добрич“. Заместник-кметът посочи, че възможността средствата да се използват целево все още се обсъжда, а за бъдещето на този имот няма окончателна яснота.