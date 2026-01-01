С наближаването на зимата шофьорите започват интензивна подготовка на автомобилите си за студените месеци. Смяната на гумите, проверката на акумулатора и охладителната система, както и покупката на зимна течност за чистачки са сред основните разходи, които трябва да бъдат предвидени преди настъпването на първите сериозни студове.

Колко обаче ще струва подготовката на автомобила тази година и за какво трябва да внимават шофьорите?

Зимните гуми – най-големият разход

Смяната на гумите е сред най-важните стъпки при подготовката на автомобила за зимата. Според действащите правила в България от 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм.

Цената на новите гуми зависи от размера, производителя и класа им. По данни на специализиран търговец ориентировъчните цени за една гума от среден клас са:

► 13–14 цола: 35–60 евро;

► 15 цола: 45–80 евро;

► 16 цола: 60–110 евро;

► 17 цола: 90–160 евро;

► 18 цола и нагоре: 130–260 евро.

Към тази сума трябва да се прибавят разходите за монтаж и баланс, които според същия източник са приблизително 8–15 евро на колело.

Така например комплект от четири нови гуми с размер 15 цола може да струва между 180 и 320 евро. С монтажа и баланса общата сума достига приблизително 212–380 евро.

За шофьорите, които вече разполагат с подходящ комплект зимни гуми, разходът може да бъде значително по-нисък. Ако гумите са монтирани на отделни джанти, смяната на четирите цели колела може да струва около 30–50 евро според публикуваните тарифи на сервизи.

Преди покупката е важно да се провери и състоянието на старите гуми. Дори да не са използвани продължително, възрастта, неправилното съхранение и видимите повреди могат да повлияят на безопасността им.

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Акумулаторът – ще запали ли автомобилът в студеното утро?

Ниските температури поставят акумулатора под допълнително натоварване. Затова преди зимата е добре да се провери състоянието му, особено ако автомобилът пали трудно или батерията е на няколко години.

При стандартните акумулатори с капацитет около 60 Ah цените на българския пазар варират според марката, характеристиките и конкретния модел. Към края на октомври могат да се намерят предложения за приблизително 55–95 евро, докато някои модели с по-специализирани характеристики са значително по-скъпи.

Не всеки проблем със стартирането обаче означава, че акумулаторът трябва да бъде сменен. Проверка на зарядната система и тест на батерията могат да покажат дали е необходима подмяна.

При автомобилите със система „старт-стоп“ е особено важно новият акумулатор да отговаря на изискванията на производителя.

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Антифризът и течността за чистачки също са важни

Антифризът предпазва охладителната система от замръзване и подпомага правилната работа на двигателя. Преди зимата трябва да се провери както нивото му, така и температурата, до която осигурява защита.

Ако течността е стара или не осигурява необходимата защита, може да се наложи подмяна. Разходът зависи от вида на автомобила, количеството течност в системата и цената на избрания продукт. Не е препоръчително към неизвестен антифриз да се добавя произволен друг вид.

Не бива да се забравя и зимната течност за чистачки. Тя е необходима за почистването на стъклата при ниски температури, когато обикновената лятна течност може да замръзне.

На пазара се предлагат продукти в различни разфасовки и с различна температурна защита. Проверка на актуалните оферти показва цени от около 2,60 до 5,10 евро за някои зимни течности за чистачки.

Важно е да се избира продукт, подходящ за очакваните температури, а не само най-евтиният вариант.

Чистачки, светлини и спирачки

Подготовката за зимата не се изчерпва със смяната на гумите и проверката на течностите. Добре е да бъдат прегледани още чистачките, светлините, спирачната система и отоплението на купето.

Износените пера на чистачките могат да оставят следи и да влошат видимостта при дъжд и сняг. Ако са напукани или почистват неравномерно, подмяната им е разумна стъпка.

Всички светлини трябва да работят правилно, а фаровете да бъдат чисти и добре регулирани. Проверка на спирачките също е препоръчителна, особено преди по-дълги пътувания.

В багажника е добре да има аптечка, светлоотразителна жилетка, предупредителен триъгълник и пожарогасител, както и подходящи допълнителни принадлежности за зимни условия.

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Колко ще струва всичко?

Крайната сума зависи най-вече от това дали автомобилът се нуждае от нови гуми и акумулатор, или собственикът му трябва да покрие само разходите за сезонната смяна и проверките.

За автомобил с вече налични и годни зимни гуми подготовката може да се ограничи до смяна на колелата, зимна течност за чистачки и проверка на основните системи. Ако се наложи покупка на нов акумулатор, допълнителни консумативи или ремонт, сумата ще нарасне.

При необходимост от четири нови гуми, нов акумулатор и останалите сезонни консумативи общият разход може да достигне няколкостотин евро. Само комплектът гуми и монтажът му при размер 15 цола например могат да струват между 212 и 380 евро, а нов акумулатор от стандартен клас добавя още приблизително 55–95 евро.

Затова е разумно шофьорите да не чакат първия снеговалеж, а да проверят автомобила си предварително. Така ще имат повече време да сравнят цените, да изберат подходящи продукти и да избегнат ненужните разходи в последния момент.