Още един воин ще се сбогува с Арената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Капитаните на племената на Ураганите и Канарите - Елица и Жани, ще се изправят една срещу друга в оспорван и изпълнен с екшън лидерски дуел. Моменти след стъпването на Арената обаче ги очаква новината, че битката ще завърши с директна елиминация.

Извън бойното поле напрегнати моменти също няма да липсват. След разтърсилото стратегиите и на двете племена решение на Марио да присъедини към Ураганите Юлия, днес той ще потърси причината за вълната от емоции и обвинения на своите съплеменници.

В двете територии ще продължат и опитите за засилване на действащите женски коалиции, както и подготовката на нови планове за бъдещето на всяка от дамите в голямата игра.

Кой ще напусне Дивия север и ще успее ли Марио все пак да намери път към сърцето на Юлия, гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.