Финландският президент заяви във вторник, че той и норвежкият премиер са провели телефонен разговор с руския президент Владимир Путин относно усилията за прекратяване на войната в Украйна, описвайки разговора като „откровен и съществен“.

„Дискусията беше откровена и съдържателна. Ние сме съседни страни на Русия. Изходът от тази война ще има пряко въздействие върху нашата и по-широката европейска сигурност. Прекратяването на войната изисква преки дискусии“, заяви президентът Александър Стуб в съвместно изявление с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, в което се отбелязва, че разговорът е бил „проведен в консултация с Украйна“.

Руските медии уточняват, че Путин не е разговарял по телефона с норвежкия премиер от март 2022 г. Двамата за последно са разговаряли на 31 март 2022 г. Тогава Путин подробно обяснил на събеседника си причините за специалната военна операция на Русия в Украйна, нейните цели и задачи, като обърнал особено внимание на хуманитарните въпроси.

Украинският президент Володимир Зеленски днес разговаря по телефона с финландския си колега и с премиера на Норвегия, след като лидерите на северните страни проведоха разговор с Путин, съобщи Киев.

Президентът на Финландия Александър Стуб и премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре, с които Зеленски се срещна миналата седмица в Осло, заявиха, че са провели „откровен и съществен“ разговор с Путин, в рядък директен контакт между европейските лидери и шефа на Кремъл.