Районната прокуратура във Враца разследва отправена закана с убийство срещу жител на село Софрониево, община Мизия. Предстои да бъде преценено дали да бъде повдигнато обвинение на мъж от същото населено място, съобщиха от държавното обвинение.

Случаят е от 9 октомври 2026 г., когато към местен жител с инициали Д.Д. е била отправена закана с убийство, която е предизвикала у него основателен страх, че може да бъде осъществена.

По случая е започнато разследване, а потърпевшият е конституиран като пострадал и е разпитан в качеството на свидетел.

Разследващите са разпитали и други свидетели, чиито показания имат значение за изясняването на обстоятелствата около случилото се. Изискани са и са приобщени необходимите справки.

Назначена е комплексна психолого-психиатрична експертиза, като заключението на вещите лица все още се очаква.

След изготвянето на експертизата и докладването на материалите по разследването наблюдаващият прокурор ще прецени дали има достатъчно доказателства за привличането на мъж с инициали В.В. като обвиняем, както и дали да бъде определена мярка за неотклонение.

Разследването продължава под надзора на Районната прокуратура във Враца.