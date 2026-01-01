От днес влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили, съобщиха от МВР. Промените, залегнали в наредбата, с която е регламентиран редът за регистриране и отчет на пътните превозни средства (ППС) са обнародвани на 23 октомври в Държавен вестник и влизат в сила от 27 октомври.

Според промените проверка на пътно превозно средство на канал се извършва при промяна на неговата регистрация в друга област, както и при промяна на неговата собственост след не повече от 10 години от датата на първа регистрация.

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От „Пътна полиция" отбелязват, че отпада изискването за проверка на канал за пътно превозно средство с регистрация в България повече от 10 години, както и при промяна на вида на горивото и на еко категорията в свидетелството за регистрация на моторно превозно средство (СРМПС). Не се изисква проверка на канал и при издаване на дубликат при изгубена част I или част II на СРМПС.

Транзитни табели с регистрационен номер се издават за едно и също превозно средство не повече от три пъти, посочват от „Пътна полиция".

При промяна на двигател не се изисква представяне на документ за собственост. Номерът на двигателя се вписва при проверка на канал. Ако смененият двигател е с различен код/тип, се изисква специализирано лабораторно изследване и удостоверение за промяна на конструкцията, предвиждат още промените.

В случаите, когато пътно превозно средство е придобито от две или повече лица по наследство, регистрация може да се извърши по искане от един наследник, без писмено пълномощно, като в СРМПС се вписват всички останали съсобственици. В тези случаи прекратяване на регистрация може да се извърши от един наследник, но само по следните причини: разкомплектоване, тотална щета, конфискация/отнемане на превозното средство, унищожаване при пожар или природно бедствие. В другите случаи заявлението се подава от всички наследници или от единия от тях с пълномощно от останалите.

Регистрация на пътно превозно средство на починал преди 7 септември 2025 г. собственик, чиито наследници не са заявили промяната, се прекратява служебно в Националния регистър на ППС и техните собственици след шест месеца от 27 октомври 2026 г. - датата на влизане в сила на Наредба I-45/2000 г., посочват от „Пътна полиция".

Мотивите за промени в наредбата са приетите изменения и допълнения в Закон за движението по пътищата от 5 август 2025 г. Проектът за промени е публикуван за обществено обсъждане на 29 април т.г.