88-годишна жена от Карнобат стана жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията.

На 26 октомври е подаден сигнал за измамата по класическия механизъм "пострадал роднина", нуждаещ се от спешно лечение.

45 000 евро в яке до контейнери за смет в Румъния: Как жена от Монтанско стана жертва на крупна ало измама

Възрастната жена е дала 600 евро на непознат мъж.

Задържано е "муле" - 50-годишен мъж, който е направил самопризнания и заявил, че е нает по обява, за да вземве парите и да ги занесе в Балчик.