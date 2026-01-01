Жена стана жертва на крупна телефонна измама в Монтанско, съобщиха от полциията.

Кърджалиец предаде в полицията 3100 евро, поискани от ало измамници от 93-годишен мъж

Сигналът е подаден на 20 октомври, след като потърпевшата споделила с близките си. В края на септември 64-годишната жена от село Смоляновци получила заплашително обаждане по телефона от непознат мъж.

Веднага след това с нея се свързал друг мъж, представящ се за „инспектор Кирилов“, който я убедил, че трябва да помогне на полицията за задържането на банкови измамници.

Жената последвала инструкциите на мнимия полицай, като прехвърлила спестяванията си в друга банка и увеличила лимитите за теглене на дебитните си карти.

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До 11 октомври изтеглила от банкомати в Монтана 45 000 евро. Съгласно указанията на следващия ден отпътувала до Крайова, Румъния, където оставила парите, скрити в яке до контейнери за смет. По случая се води разследване.