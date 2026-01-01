Хванаха ало измамници на АМ „Струма“, съобщиха от полицията.

На 9 септември след подаден сигнал от ДАМОС-МВР, че лица с български автомобил са извършили телефонна измама в Гърция са влезли на територията на страната ни през ГКПП Кулата-Промахон, се придвижват в посока София, са предприети действия по задържането им.

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Униформени са установили автомобила на АМ „Струма“, управляван е от 20-годишен мъж, пътник в автомобила е бил 44-годишен софиянец.

Открити са три мобилни телефона. Лицата и автомобилът са закарани в Районното управление в Дупница.

От водача са иззети 650 евро, а от пътника 665 евро. Двамата мъже са задържани и по случая се води разследване.