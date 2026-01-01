Задържаха двама рецидивисти за две ало измами на възрастни хора в Бургаско, съобщиха от полицията.

Мъжете са криминално проявени на 23 и 25 години и са осъждани.

Близо 10000 евро в плик и кош за боклук: Спипаха двама участници в ало измамата на възрастна жена в Кърджали

На 4 август те са взели 4400 евро от 78-годишна жена от село Порой.

Тя е станала жертва на телефонна измама по класическата схема "операция на близък роднина".

Мъжете са съпричастни и към друга ало измама на 79-годишен мъж от село Трояново, който им е дал 2 850 евро.

Те са направили самопризнания.