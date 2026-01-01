Омбудсманът Велислава Делчева предложи на Централната избирателна комисия (ЦИК) да въведе единни правила за проверка на достъпността на изборните секции за хора с увреждания, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник. В писмо до председателя на комисията Георги Хорозов тя предложи десет мерки, които да бъдат приложени още за предстоящия балотаж в неделя.

Поводът са сигнали от граждани, които срещат затруднения да упражнят правото си на глас. Делчева посочи, че секция на партерния етаж невинаги означава достъпна секция. Стъпала, неподходящи рампи, тесни входове и други препятствия често правят гласуването трудно или невъзможно за хора с инвалидни колички, патерици и проходилки, както и за възрастни с ограничена подвижност.

Сред предложенията на омбудсмана са районните избирателни комисии заедно с местните власти да проверяват предварително целия маршрут от улицата или паркинга до мястото за гласуване, а при установени пречки трябва да се вземат мерки за отстраняването им или да се потърси друго подходящо помещение.

Предложенията включват още безопасни рампи, достъпни места за паркиране, подходящо разположение на машините за гласуване и предварителна информация за условията във всяка секция. Към писмото е приложен и проект на контролен списък, по който да се проверява достъпността на секциите.

В него се предвижда да се описват установените проблеми, отговорните институции и сроковете за отстраняването им, както и да се прави последваща проверка преди изборния ден.

Секциите в страната за президентските избори, в които се гласуваше с машина, бяха 9373, като в 2249 от тях имаше две машини. Общият брой на машините беше 11 622.