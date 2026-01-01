Иван Александров и Константин Грънчаров, ученици от 11.а клас в СУ „Н.Й.Вапцаров“-Силистра, дадоха ярък пример за човечност и съпричастие.

На 22 октомври по време на голямото междучасие младежите станали случайни свидетели на конфликтна ситуация в района на училището.

Възрастна жена застигнала с електрическото си колело мъж, вървящ по велосипедната алея, и подала звуков сигнал, за да може да премине, съобщиха от ОД на МВР.

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Вместо да се отмести, мъжът проявил агресия, отправял обиди и нанесъл силен удар с крак по задната капла на колелото, блокирайки гумата му.

ОД на МВР-Силистра

Възмутени от безпричинната агресия, момчетата реагирали незабавно и се намесили, за да предотвратят ескалация на конфликта.

Те оказали помощ на жената и дори успели временно да поправят деформираната капла, за да може да продължи движението си.

Началникът на Районно управлениеСилистра главен инспектор Траян Петров се срещна с двете момчета и ги поздрави за проявените доблест, гражданска позиция и човечност.

Той им връчи благодарствени адреси от името на директора на ОД на МВР старши комисар Мартин Недялков и подчерта, че постъпката им е вдъхновяващ пример за подражание.