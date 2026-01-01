Катастрофа с пострадали е станала в Сливенско, съобщиха от полицията.

Наложило се е временно затваряне на пътя І-7 село Мокрен - кръстовище „Петолъчка“.

Тежка катастрофа с жертва затвори главния път Е-79

Инцидентът е станал тази сутрин на около 2 км преди кръстовище „Петолъчка“ с кола.

В автомобила са пътували петима пътници. Всички са откарани в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен за преглед - двама остават за лечение, трима са освободени.

Водачът е изпробван за алкохол - пробата е отрицателна. Движението е възстановено.