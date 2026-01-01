Тежка катастрофа с жертва затвори главния път Е-79.

Микробус е блъснал шофьор, слязъл от автомобила си, след като той започнал да пуши. Автомобил се движел в посока София, когато водачът му спрял край пътя, след като забелязал, че колата му има проблем. Мъжът слязъл от автомобила, за да провери какво се случва. В този момент бил блъснат от преминаващ микробус.

При инцидента шофьорът на леката кола е загинал. Обходен маршрут е обособен за леките автомобили в посока Ботевград - път III-161 Ребърково-Рашково-Ботевград, oт Ботевград в посока Мездра - по път I-1, съобщиха от АПИ.

За тежкотоварните автомобили в посока София: път II-16 Ребърково-Своге-София, от Ботевград в посока Мездра = по път I-1.

Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.