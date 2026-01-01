Окръжната прокуратура в Шумен обвини за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества при условията на опасен рецидив 31-годишен мъж. Това съобщиха от обвинението.

Задържането му е удължено с постановление на наблюдаващия случая прокурор за срок до 72 часа с оглед присъствието му в съдебно заседание за определяне на мярка за неотклонение.

В късните часове на 25 октомври 2026 г., при полицейска проверка, извършена от служители на отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР в централната част на град Шумен, е задържан добре известен на органите на реда мъж. При извършения личен обиск у 31-годишния са намерени и иззети стъклена лула с бяло кристалообразно вещество, кутийка със същото вещество и малко количество суха тревиста маса.

По случая е започнато разследване под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Шумен. Назначени са експертизи за изясняване на точните количества и вид на иззетите вещества. В хода на работата по случая са разпитани свидетели, даващи информация, че са закупувани забранени субстанции от обвиняемия.

Мъжът е многократно осъждан, включително за престъпления, свързани с наркотични вещества. Именно заради това, деянието, за което е обвинен, е извършено при условията на опасен рецидив.

Предстои внасяне в съда на искане за постоянен арест спрямо 31-годишния обвиняем.