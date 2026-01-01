Четирима мъже са задържани при полицейски акции срещу притежанието и разпространението на наркотици в Пещера и Пазарджишко. Иззети са близо 560 грама марихуана, синтетичен канабиноид и електронни везни, съобщиха от ОДМВР – Пазарджик.

Близо 560 грама марихуана откриха в къща в Пещера

При специализирана полицейска операция на територията на Пещера служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Пазарджик, със съдействието на колегите си от сектор „Специализирани тактически действия“, извършили претърсване в къща в града.

В имота били открити близо 560 грама суха марихуана, съхранявана с цел разпространение. Полицаите намерили и иззели две електронни везни, използвани за измерване и пакетиране на наркотика.

ОДМВР - Пазарджик

За срок до 24 часа са задържани двама мъже на 34 и 37 години от Пещера. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. Продължава работата по документиране на предполагаемата им престъпна дейност.

Двама мъже са задържани със синтетичен канабиноид

При друг случай криминалисти от РУ – Пазарджик и полицейския участък в квартал „Изток“ са задържали още двама мъже за притежание на наркотици.

На кръстовище в село Алек Константиново полицаите проверили 30-годишен местен жител. У него бил открит полиетиленов плик с 20 топчета, съдържащи синтетичен канабиноид.

Същата вечер служители на участък „Изток“ проверили и 22-годишен мъж от село Драгор. Той носел 12 полиетиленови топчета със същия вид наркотично вещество.

И двамата са задържани за срок до 24 часа в ареста на РУ – Пазарджик. По случаите са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.