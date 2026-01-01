Двама криминално проявени 48-годишни жители на Сливен са задържани за изнудване, след като поискали пари от 58-годишен сирийски гражданин, за да му върнат откраднати вещи. Случаят е разкрит в рамките на специализирана полицейска операция в областта, съобщиха от полицията..

На 22 октомври мъжът подал сигнал, след като установил, че липсват мобилният му телефон и портфейлът му с лични документи и неголяма сума в евро. Впоследствие непознати лица поискали пари, за да му върнат вещите.

След незабавни издирвателни действия полицаите установили и задържали двамата заподозрени. Откраднатите вещи са иззети и върнати на собственика. По случая е образувано досъдебно производство.

Пет досъдебни производства за наркотици

Специализираната операция се провежда от началото на седмицата на територията на Районните управления в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Целта е противодействие на конвенционалната престъпност и предотвратяване на нарушения, свързани с изборното законодателство.

ОД на МВР-Сливен

В хода на акцията са образувани 10 досъдебни производства за различни престъпления, сред които притежание на наркотични вещества, кражби и незаконна сеч. Задържани са 10 души, а шестима издирвани са установени.

Пет досъдебни производства са образувани при установяване на лица, заподозрени в разпространение и притежание на наркотици. Иззети са вещества, реагирали положително на тестове за канабис, метамфетамин и фентанил.

Откриха нелегално радио в Ябланово

При проверка в котленското село Ябланово са установени съоръжения за неправомерно аналогово радиоразпръскване в два частни имота. Те били монтирани върху стопански постройки и излъчвали на две честоти.

ОД на МВР-Сливен

Съоръженията са демонтирани, а компетентната дирекция е предприела действия за налагане на административна санкция. Предвидената в Закона за електронните съобщения глоба за нарушението е от 30 000 до 300 000 лева.

Стотици нарушения на пътя

В рамките на операцията по линия на пътната безопасност са съставени 67 акта и 704 фиша за нарушения на Закона за движението по пътищата. Образувани са и две досъдебни производства за управление на нерегистрирани превозни средства.

Установен е и случай на превоз на неукрепен товар. На водача е съставен акт, като посочената в съобщението глоба е 767 евро.

От 28 септември досега на територията на ОД на МВР са проведени 16 операции срещу престъпленията, засягащи политическите права на гражданите. Съставени са 18 предупредителни протокола, а по един сигнал, свързан с предстоящите избори, се извършва проверка.