Днес изтича срокът, в който ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за седми президент на България.

След обработването на всички протоколи в районните избирателни комисии в понеделник стана ясно, че първото място заема кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев с 34,76% подкрепа, или гласовете на близо 529 000 българи. Второто място е за Андрей Гюров и Георги Кандев, за които са гласували 31,95 на сто, или малко над 486 000 от отишлите до урните. Така разликата между заемащите първото и второто място е под 3 процентни пункта или близо 43 000 гласа.

Очакват се данни, които все още не са финално обявени - тези за избирателната активност. Веднага след това ще бъде даден старт на предизборната кампания за втория тур. Тя приключва 24 часа преди деня на балотажа, когато отново ще имаме време за размисъл.

Вчера инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров за кандидат-президент, сезира ЦИК за предполагаема предизборна агитация от страна на премиера Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова чрез официалните информационни канали на Министерския съвет. Случаят предизвика широк обществен отзвук и полярни реакции. Към 19:00 часа в понеделник обаче от Централната избирателна комисия не бяха съобщили официално да са получили подобен сигнал.