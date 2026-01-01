Президентските избори в България привлякоха вниманието на чуждестранните медии, които акцентират върху ниската избирателна активност, разминаването с предварителните социологически прогнози и очакванията за оспорван балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Сред коментираните теми са още икономическата несигурност в страната, политическите разделения и отражението на войната в Украйна и напрежението в Черно море върху предизборната кампания.

Медиите в Германия

Няколко германски медии коментират изхода от първия тур на президентските избори в България.

Новият български държавен глава ще бъде определен на балотаж на 1 ноември, пише германското издание „Шпигел“. В проучванията преди вота преднината на настоящия държавен глава Илияна Йотова, която се бори за президентския пост, беше по-изразена пред основния й опонент Андрей Гюров. Все още не е ясно дали и колко допълнителни гласа ще успее да мобилизира Гюров за балотажа. 50-годишният кандидат е подкрепян от реформисткия либерално-консервативен опозиционен лагер, допълва изданието.

Войната в Украйна в непосредствена близост до България придава на предстоящия балотаж важно външнополитическо измерение. На втория тур на изборите българите ще решават и дали югоизточната страна от ЕС на източния фланг на НАТО ще зaложи по-силно на последователна западна ориентация, каквато може да се очаква от Андрей Гюров. За разлика от него, бившата журналистка Йотова многократно се обявява за прекратяване на войната в Украйна чрез преговори, коментира германското издание.

Крехка преднина за настоящия държавен глава на България Илияна Йотова на първия тур на президентските избори, отбелязва „Франкфуртер алгемайне цайтунг“. Опонентът на Йотова - Андрей Гюров, я следва на второ място с много по-малка разлика, отколкото социолозите прогнозираха по време на предизборната кампания, допълва вестникът. Изданието коментира, че на трето място е останал Костадин Костадинов, кандидат на националистическата проруска партия „Възраждане“, която в Европейския парламент е част от същата политическа група, към която е и германската партия „Алтернатива за Германия“.

Около 6,5 милиона българи бяха призовани да изберат държавен глава за следващите пет години, припомня изданието и акцентира и върху ниската избирателна активност на първия тур.

Балотажът ще реши кой да бъде държавен глава на България, пише и “Тагесцайтунг“. Очакваното на първия тур президентът на България Илияна Йотова води, но изненадваща е сравнително малката ѝ преднина пред основния й опонент Андрей Гюров, пише изданието. Не ясно на този етап накъде ще отидат на втория тур гласовете на избирателите, чиито кандидати са отпаднали.

Медията припомня, че класиралият се на второ място Гюров призова президентката Йотова на дебат – какъвто в предизборната кампания преди първия тур така й не се състоя.

В статията на „Тагесцайтунг“ се посочва, че на втория тур България ще решава дали да зaложи на последователна западна ориентация, каквато може да се очаква от Гюров, ако бъде избран за президент, или пък ще избере Йотова, която би представлява в президентството сдържаната външнополитическа линия на правителството на министър-председателя Румен Радев.

Ръководителят на правителството на България Радев се обяви против трибунал за войната в Украйна, тъй като Русия не е победена. Наскоро Радев отказа участие на страната си в нова финансова помощ от ЕС за Украйна. В този дух бившата журналистка Йотова многократно се застъпва за прекратяване на войната в Украйна чрез преговори, припомня изданието.

Въпреки че българският президент се избира директно от народа, той има сравнително малко правомощия. Българският държавен глава например не може, за разлика от френския президент, да освобождава ръководителя на правителството, но е главнокомандващ на въоръжените сили. Освен това съществува право на вето, с което законите могат да бъдат връщани от президента в парламента. Поради тази причина според опозицията държавният глава и министър-председателят не трябва да принадлежат към един и същ политически лагер, отбелязва „Тагесцайтунг“. „Вярвам, че България има нужда от активен президент, който да внася баланс срещу концентрацията на власт“, каза в изборната нощ подкрепяният от опозиционния лагер Гюров, цитиран от изданието.