Първият тур на президентските избори вече е в историята с рекордно ниска избирателна активност и без категоричен победител. Фокусът вече е насочен към втория тур на 1 ноември, когато на балотажа сили ще премерят двете кандидатпрезидентски двойки, получили най-много гласове: Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

На фона на сериозната политическа битка, която предстои, обаче, не липсват и любопитни резултати от Централната избирателна комисия (ЦИК). Сред тях се откроява представянето на една от най-нестандартните кандидатпрезидентски двойки в тазгодишната надпревара – попфолк певицата Иванка Великова Цветанова-Петкова или просто Ваня Великова и риалити звездата Панайот Кючуков, познат на зрителите като Пацо от шоуто „Биг Брадър“.

При почти 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии двамата събират над 4500 гласа, което се равнява на приблизително 0,3% от вота според междинните данни на ЦИК.

Макар резултатът им да е далеч от този на водещите кандидати, хиляди избиратели все пак са решили да подкрепят необичайната комбинация между попфолк изпълнителка и риалити звезда. В социалните мрежи хората коментират това като протестен вот, други като различен избор, а трети просто посочват като шега.

На шега или на сериозно кандидатурата на Ваня Великова и Панайот Кючуков привлече внимание още преди изборния ден заради различния публичен образ на двамата. Докато Великова е позната от попфолк средите, Кючуков стана популярен с участието си в риалити формата „Биг Брадър“.

В интервю за NOVA Великова заяви, че държавата дава шанс на всеки да изрази своята позиция.

"Искаме да променим много неща в България. Смятаме, че в момента нещата въобще не са добре. Щом държавата ни дава шанс да се кандидатираме, защо да не изкажем позициите си?Не съм дошла тук да ви хвърлям някакви обещания, че мога да променя кой знае какво. Но имам екип, с който бих могла да работя. Смятам много неща да разбутам, да разместя и да променя. Нека народът да ме избере. Хората си мислят, че аз съм дошла, за да си правя бъзик с България, да взема рекламни субсидии. Това не е така, няма да си губя времето", посочи преди дни певицата.

"Имам две висши образования - "Социални дейности" в Тракийския университет и "Индустриален мениджмънт" в Габровския технически университет. Десет години бях управител на дневен център за деца и младежи с увреждания в моя роден град - Гълъбово", каза от своя страна и Панайот Кючуков.

Появата им в президентската надпревара предизвика любопитство и постави имената им сред по-нестандартните участници в изборите.

Въпреки че не успяха да се доближат до челните позиции, отчетените гласове показват, че кандидатурата им е намерила подкрепа сред част от избирателите под една или друга форма.

Така, докато политическото внимание вече се насочва към решаващия втори тур, резултатите от първия оставят място и за любопитни истории извън голямата битка за „Дондуков“ 2.