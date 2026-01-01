Прокуратурата активно продължава разследването по досъдебно производство във връзка с тежката катастрофа с четири жертви край Плевен, съобщиха от обвинението.

Припомняме, че инцидентът стана на 8 октомври на пътя Плевен - село Ясен. В качеството на обвиняем по делото е привлечен водачът на автомобила - 20-годишен мъж.

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Действията по привличането му се реализират непосредствено след изписването му от лечебно заведение, където същият се намираше за лечение за продължителен период от време вследствие на травми от катастрофата.

Обвинението е за това, че при управление на автомобила е нарушил правилата за движение по пътищата - несъобразена скорост, вследствие на което превозното средство е напуснало платното и е навлязло в насрещното движение и по непредпазливост е причинил смъртта на четирима младежи.

Случаят е квалифициран като особено тежък. Предвиденото наказание е лишаване от свобода от 15 до 20 години. Поради изключително високата обществена опасност на престъплението и размера на предвиденото наказание, прокуратурата отчита, че съществува реална опасност лицето да се укрие и е задържан за 72 часа с оглед осигуряване явяването му пред съда.

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Предстои да бъде внесено искане за постоянен арест. Назначените по досъдебното производство съдебномедицински, автотехнически и други експертизи все още не са изготвени, като работата по тях е в интензивна фаза. Обвинението на този етап се основава на събраните до момента доказателства.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата до пълното изясняване на всички факти и обстоятелства по делото.