Ден на траур е обявен в община Плевен на 9 октомври в памет на четиримата младежи, загинали при тежката катастрофа на пътя Плевен-Ясен.

Това съобщиха от местната администрация. Заповедта е издадена от кмета на Плевен д-р Валентин Христов.

Черна нощ на пътя край Плевен: Четирима младежи загинаха при челен сблъсък (СНИМКИ)

В знак на съпричастност към трагичната загуба знамето пред сградата на Общината е свалено наполовина.

„Няма думи, които могат да утешат близките в такава загуба. Особено тежко е, когато от този свят си отиват млади хора“, посочват от Община Плевен.

От местната администрация изразяват най-искрените си съболезнования към семействата и близките на загиналите, като определят случилото се като огромна трагедия за града.

Днес Плевен скърби. Поклон пред паметта на загиналите!