Под ръководството на Окръжна прокуратура-Плевен се провежда разследване по досъдебно производство във връзка с катастрофата с четирима загинали. Производството е започнало незабавно с първо действие по разследването - оглед на местопроизшествието.

Черна нощ на пътя край Плевен: Четирима младежи загинаха при челен сблъсък

Инцидентът стана на 8 октомври, около 22,50 часа, на общински път между гр. Плевен и с. Ясен. По първоначални данни, 20-годишен мъж, управлявал лек автомобил в посока към с. Ясен. В участък, представляващ ляв завой с минимален наклон, превозното средство е напуснало пътното платно вляво, преминало е през разделителния остров и е навлязло в лентата за насрещно движение. При навлизането в насрещното платно лекият автомобилсе е преобърнал, при което е последвал сблъсък със срещуположно движещия се в този момент лек автомобил между горните части (таваните) на двете превозни средства.

В резултат на сблъсъка е настъпила смъртта на четирима души. Загинали са 18-годишният водач на едната кола и неговият спътник - млад мъж на 21 години. На място са починали и двама пътници в други автомобил - млада жена и мъж на 20 г. Извършените първоначални действия сочат, че двамата водачи, както и пътниците на предните седалки в двата автомобила, са използвали предпазни колани.

Разследването се води за престъпление по чл. 343, ал. 3 от Наказателния кодекс (за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице при управление на моторно превозно средство).

Водачът на едната кола е транспортиран в болнично заведение с тежки наранявания. Към настоящия момент състоянието му е медицински стабилизирано, но лицето не е адекватно, което прави невъзможно провеждането на процесуално-следствени действия с негово участие. Установено е, че същият е правоспособен шофьор със стаж от две години. Взета му е кръвна проба за медицинско изследване с цел установяване на евентуална употреба на алкохол или наркотични вещества.

При извършения оглед на местопроизшествието са иззети двете моторни превозни средства, както и следи и предмети, имащи значение за делото. Констатирано е, че след сблъсъка скоростомерът на лекия автомобил е блокирал на отметка от 139 км/ч.

По делото предстои назначаването на комплекс от експертизи. Автотехническа експертиза ще установи точния механизъм на преобръщането и последвалия сблъсък, както и дали посоченото положение на скоростомера съответства на реалната скорост на движение на превозното средство преди удара. Ще бъдат изготвени и съдебномедицински експертизи, както и ще се събират други доказателства за установяване на всички факти и обстоятелства около тежкия пътен инцидент.

Действията по разследването продължават под прекия надзор и ръководство на Окръжна прокуратура-Плевен.