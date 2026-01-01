Община Плевен изнесе данни за общинския път, на който снощи стана катастрофа със загинали четирима младежи.

От пресцентъра на местната управа посочват, че е възникнал обществен интерес и въпроси относно ремонта на пътния участък, поради което счита за необходимо да представи последователността на предприетите действия.

Черна нощ на пътя край Плевен: Четирима младежи загинаха при челен сблъсък (СНИМКИ)

От Общината припомнят, че през 2024 година тя е предприела конкретни административни и инвестиционни действия за осигуряване на финансиране и подготовка на цялостния ремонт на общинския път Плевен-Ясен. За проекта е подписано споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като предвидената обща стойност на инвестицията е за близо 21 милиона лева. На 13 декември 2024 година е обявена обществена поръчка с предмет: „Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на общински път PVN 1151 – /II-35/ Плевен – Ясен /III-3005/ от км 5+419 до км 12+800“. Процедурата е проведена по реда на Закона за обществените поръчки. На 8 април 2025 година е избран изпълнител на обществената поръчка.

През миналата година, когато Община Плевен бе изправена пред изключително тежка и продължителна водна криза, се наложиха извънредни действия и преразглеждане на инвестиционните приоритети както на местно, така и на държавно ниво, коментират от местната управа.

В този период Министерският съвет публично заяви необходимостта от предефиниране на инвестиционните проекти и приоритетно насочване на финансовите ресурси към ВиК инфраструктурата. Постави се въпросът за пренареждането на инвестиционните приоритети и на заседание на кризисния щаб в Плевен.

Необходимостта от замяна на част от инвестиционните проекти на Общината с ВиК обекти към онзи момент беше публично посочвана многократно и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, подчертават от Общината. От там припомнят, че са предприети действия за преразглеждане на част от одобрените за държавно финансиране инвестиционни проекти.

На 18 август 2025 година, на брифинг пред представители на медиите, кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и тогавашният заместник-кмет с ресор „Териториално развитие“ Калоян Къдрийски публично оповестиха решението за пренасочване на над 40 милиона лева от одобрени за държавно финансиране общински инвестиционни проекти към спешни ремонти на водоснабдителната инфраструктура. На същия брифинг беше съобщено, че във връзка с извънредната ситуация и след преразглеждане на инвестиционните приоритети Община Плевен се отказва от реализацията на два от големите си проекта в рамките на предвиденото държавно финансиране - ремонт на общинския път Плевен-Ясен и изграждането на приют за безстопанствени животни, като средствата ще бъдат пренасочени към спешни ВиК обекти, включително към подмяна на критични участъци от водопреносната мрежа, с цел ограничаване на загубите на вода и подобряване на водоснабдяването. Отлагането на ремонта на пътя Плевен-Ясен не представлява отказ от необходимостта за неговото реализиране, а промяна в инвестиционната последователност, наложена от извънредните обстоятелства, коментират от Община Плевен.

От общинската администрация допълват, че е важно да бъде направено ясно разграничение между решенията за финансиране на инвестиционни проекти и установяването на причините за конкретно пътнотранспортно произшествие. Отлагането на един ремонт само по себе си не доказва причинно-следствена връзка с настъпването на пътен инцидент. Подобна връзка може да бъде установена или отхвърлена единствено въз основа на събраните доказателства, техническите експертизи и заключенията на компетентните органи, допълват от местната управа. От Община Плевен изказват готовност да предоставят необходимата документация относно пътния участък, неговата поддръжка и организацията на движението.