Трима мъже са привлечени като обвиняеми след нападение над полицейски служители в Кочериново. Униформените били замеряни с камъни и цигли, един от тях бил ударен с твърд предмет, а служебен автомобил бил повреден. Инцидентът е станал след подаден сигнал за нарушаване на нощната тишина, съобщиха от прокуратурата.

Случаят е от 26 октомври около 01:15 часа, когато служители на Районното управление на МВР в Рила посетили имот в Кочериново заради силна музика.

След като полицаите отправили устно разпореждане музиката да бъде спряна, няколко души започнали да ги замерят с камъни и цигли.

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Според разследващите 29-годишен мъж отправил обиди и закани към служителите на реда, докато държал метална тръба. Той нанесъл и удари с метален стол по полицейски автомобил, като счупил няколко от стъклата му.

Друг участник в инцидента, на 48 години, ударил един от полицаите с твърд предмет и отправил заплахи към него.

Третият мъж, на 21 години, подгонил униформените и ги замерял с камъни.

Районната прокуратура в Кюстендил е повдигнала обвинения и на тримата за хулигански действия, съпроводени със съпротива срещу органи на властта при изпълнение на служебните им задължения.

Предстои прокуратурата да поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 29-годишния обвиняем. Той вече е осъждан за хулиганство през 2021 г.

Разследването продължава под надзора на Районната прокуратура в Кюстендил.