Задържаха двама мъже, нападнали полицаи в Бяла, съобщиха от полицията. На 29 декември около полунощ на булевард „Стефан Стамболов“ до № 44, екип е спрял за проверка автомобил.

Автомобилът е бил управляван от 48-годишен мъж, който е и негов собственик. Тестът му е отчел 0,96 промила. Във връзка с констатираното нарушение на място е повикан за документиране на случая автопатрул на Районното, който да издаде акт за установяване на административно нарушение и талон за медицинско изследване.

В автомобила са пътували още трима мъже - на възраст 50, 34 и 40 години, жители на населени места в област Русе. В хода на проверката, водачът и един от пътниците - 50-годишен мъж, са излезли от автомобила и са започнали да се държат арогантно, като са отправяли закани и заплахи към униформените служители и са се опитвали да възпрепятстват изпълнението на служебните им задължения.

Ескалиращото напрежение и агресивното поведение на водача е довело до задържането му, като в този момент 50-годишният пътник е направил нов опит да осуети полицейските действия и е нанесъл удар в тилната област на единия от служителите.

Двамата задържани са били отведени във Филиала за спешна медицинска помощ в град Бяла, където на водача е взета кръвна проба за химически анализ, а на участниците са извършени медицински прегледи.