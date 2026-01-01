Мъже на 18 и на 42 г. заплашиха полицейски служители, отишли на адреса им заради оплакване от съседи за силна музика, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 22 юни 2026 г. в 18.05 ч. до дежурните в Районното управление в Чирпан е подаден сигнал през тел. 112 за нарушаване на обществения ред – висока музика в село Зетьово.

На място са изпратени полицейски служители. Установено е, че се чува силна музика. Двама мъже на 42 и 18 години отправили заплахи и закани спрямо полицейските служители и оказали съпротива при задържането им.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.