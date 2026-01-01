Лицето на актрисата Лилия Маравиля е използвано в измамна схема чрез дийпфейк, за да рекламира регенериращ крем. За целта са манипулирани кадри от нейно интервю в ефира на NOVA.

„Започнаха да ми се обаждат мои познати и приятели с въпроса дали рекламирам този крем”, това сподели актрисата в ефира на „Здравей, България”, описвайки как е научила за злоупотребата с образа ѝ.

Проблемът възникнал преди около година. Актрисата уточни, че няма нищо общо с въпросния продукт и е сключила договор само с една компания, която рекламира на официалната си страница. В генерираното видео е използвано нейно реално интервю. „Разбира се, че това не е моят глас, но хора, които не ме познават, може да повярват”, каза Маравиля относно фалшифицирания звук към видеото.

След като разбрала за измамата, тя многократно публикувала предупреждения в профилите си в социалните мрежи. Насоки как да реагира институционално получила от своята колежка Гергана Стоянова, която била обект на същата злоупотреба, но с друг продукт. Маравиля вече е подала официален сигнал до ГДБОП. Тя обясни, че процедурата ѝ отнела няколко часа, тъй като в момента не е в България и е срещнала технически трудности.

Актрисата изрази възмущението си от факта, че чрез подобни видеа потребителите се примамват да дават парите си за продукти, за които не се знае нищо.

NOVA
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