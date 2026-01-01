Млад мъж пострада при катастрофа между автовоз и кола край Казанлък. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 13 юли в 18:05 ч., на кръстовището за село Долно Съхране с път I-6 е настъпило пътнотранспортно произшествие между автовоз с прикачено към него ремарке, управляван от 56-годишен мъж и автомобил "Фиат Дукато", управляван 24-годишен мъж.

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Пострадал е 23-годишен мъж, пътник във "Фиат Дукато". Той е откаран с личен автомобил във ФСМП-Павел баня, където е прегледан и освободен без опасност за живота.

Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на РУ-Казанлък.