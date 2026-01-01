64-годишният Том Круз претърпява впечатляваща физическа трансформация за новия си филм „Digger“. В първия трейлър на продукцията актьорът се появява с оредяваща бяла коса, корем и силен южняшки акцент – визия, която изненада почитателите му.

След десетилетия, в които се утвърди като една от най-големите екшън звезди на Холивуд, Круз този път се превъплъщава в напълно различен образ. В режисирания от Алехандро Гонсалес Иняриту филм той играе Дигър Рокуел – ексцентричен петролен магнат и милиардер, който по невнимание предизвиква глобална екологична катастрофа.

В сюжета президентът на САЩ, изигран от Джон Гудман, възлага на героя на Круз почти невъзможната задача да намери начин да спаси планетата. Премиерата на филма е насрочена за 22 октомври.

След появата на трейлъра социалните мрежи бързо се изпълниха с възторжени реакции. Мнозина дори заговориха за възможна номинация за „Оскар“ за Круз.

„Най-накрая филм, в който най-опасният каскадьорски номер на Том Круз е суровата, нефилтрирана актьорска игра“, пише един потребител.

Друг коментира: „Да видиш възрастен Том Круз в подобна роля е направо невероятно.“

Трети добавя: „Харесва ми как от време на време Круз напомня, че е изключителен актьор, а не само екшън звезда.“

„Том Круз изглежда толкова неузнаваем, че е трудно да повярваш, че това е той“, гласи още един от коментарите.

Снимките на „Digger“ са продължили шест месеца, като част от продукцията е заснета във Великобритания. Слоганът на филма го определя като „комедия с катастрофални размери“.

Освен Том Круз, във филма участват Сандра Хюлер, Джон Гудман, Майкъл Щулбарг, Джеси Племънс, Софи Уайлд, Риз Ахмед и Ема Д'Арси.

„Digger“ е режисиран от четирикратния носител на „Оскар“ Алехандро Гонсалес Иняриту, познат с филмите „Birdman“ и „The Revenant“. Той е и копродуцент на проекта заедно с Том Круз.

Иняриту не крие възхищението си от отдадеността на актьора към ролята.

„Трансформацията, през която премина, беше изумителна. Веднъж ми каза: „Алехандро, трябваха ми 40 години, за да се превърна в този герой.“ И двамата знаехме какво означава да вложиш цялата си кариера в един-единствен момент. Никой от нас досега не беше правил нещо дори близко до това“, разказва режисьорът.