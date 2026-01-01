Усещане за отпадналост, изтощение, раздразнителност, замайване, подуване на корема. Така описват състоянието си по време на горещо време жените, отговорили на въпрос на Би Би Си за начина, по който се чувстват в жегата. Жителките на Великобритания едва се възстановиха от рекордните температури през юни, когато страната беше връхлетяна от нова гореща вълна.

Екстремните горещини могат да влошат състоянието на всеки човек. При жените обаче жегата представлява своеобразен „стрес тест“ за сърдечно-съдовата система. Сърцето и кръвоносните съдове на жените са подложени на значително по-голямо натоварване при високи температури в сравнение със сърдечно-съдовата система на мъжете.

Това обяснява пред Би Би Си Нигхат Ариф, общопрактикуващ лекар от Националната здравна служба на Великобритания (NHS), която се специализира в областта на женското здраве.

Жените може също така да са малко по-застрашени от смърт, свързана с горещините, отбелязва Кет Пиньо-Гомес, научен консултант по обществено здраве в Института за глобално здраве към Университетския колеж в Лондон. Тя уточнява, че за потвърждаването на този извод, основан на наблюдения от медицинската практика, са необходими допълнителни изследвания.

Експертите призовават към по-голямо внимание към женското здраве и напомнят за рисковете, които високите температури създават за жените. Те настояват да бъдат създавани условия, които да ограничат негативното въздействие на горещото време. Това става още по-важно на фона на климатичните промени, при които периодите с екстремни температури във Великобритания стават все по-чести, а отчетените стойности нерядко поставят нови исторически рекорди.

Хормони и особености на терморегулацията

От биологична гледна точка по-високият риск от негативни последици от жегата при жените се дължи на два основни фактора: естествените колебания на хормоналните нива през месеца и различната реакция на женския организъм към високите температури спрямо мъжкия, обяснява Нигхат Ариф.

Изследвания показват, че жените се потят по-малко от мъжете и започват да отделят пот при по-висока температура на тялото.

Това затруднява способността на женския организъм бързо да се освобождава от излишната топлина. Освен това жените по-трудно могат да разберат, че тялото им вече е под сериозно натоварване, тъй като все още може да няма видими признаци като изпотяване.

Същите изследвания показват, че жените имат и по-висока телесна температура и по-голям процент телесни мазнини спрямо мъжете, което допринася за по-бързото прегряване.

Към това се добавят естествените промени в нивата на женските хормони, които влияят върху работата на центровете за регулиране на температурата в мозъка, казва Ариф.

Нивата на естроген и прогестерон се променят значително по време на менструалния цикъл, перименопаузата, менопаузата, бременността и кърменето, което може да намали способността на организма да контролира температурата си.

Всички тези фактори създават допълнително натоварване за сърдечно-съдовата система, особено при горещо време.

Социални условия и възраст

Биологичните особености обаче не са единствената причина жените да бъдат по-уязвими при горещини, посочва Кет Пиньо-Гомес, която е сред авторите на изследване за разликите между половете при смъртните случаи, свързани с високите температури.

Социално-икономическите условия, като ниски доходи или необходимостта да се полагат грижи за близки хора, допълнително влияят върху способността на жените да се погрижат за себе си в горещо време, отбелязва изследователката.

Възрастта също е важен фактор. Колкото по-възрастен е човек, толкова по-уязвим става при високи температури. Тъй като жените средно живеят по-дълго от мъжете, те са изложени на по-голям риск от негативни последици за здравето от жегата, обяснява Пиньо-Гомес.

При възрастните хора могат да се наблюдават симптоми на деменция или заболяването вече да е диагностицирано. Деменцията ограничава способността на човек да разпознава жаждата или състояния, при които се налага прием на диуретици за понижаване на кръвното налягане. И двете обстоятелства могат допълнително да увеличат риска от прегряване.

Как жените понасят жегата по време на менструация

Според Нигхат Ариф хормоналните колебания по време на менструалния цикъл повишават чувствителността към горещината.

Нивото на прогестерона се увеличава през втората половина на цикъла, преди началото на менструацията. Това може да повиши телесната температура и да засили дискомфорта, когато навън вече е горещо.

С настъпването на менструацията нивото на естрогена, хормон, който участва и в регулирането на телесната температура, спада до най-ниските си стойности, което създава допълнително натоварване за сърцето.

„Забелязах значително засилване на умората, замайването, тревожността и безсънието“, разказва жителката на Лондон Микаела Фин, чиято менструация съвпаднала с горещата вълна в края на юни.

„Работните ми смени също бяха в тези дни. Сутринта, когато вземах душ, почувствах слабост. Трябваше да бъда реалист и се обадих на работа, за да кажа, че съм болна. Чувствах се напълно изтощена, цялото ми тяло ме болеше и имах крампи“, допълва тя.

27-годишната Чарли Падок от Лондон също разказва, че по време на жегите, съвпаднали с менструацията ѝ, „два пъти почти е припаднала, а топлите вълни са били нереални“. 26-годишната Джес Алингам споделя, че се е чувствала „напълно изтощена, повече от обичайното“, а в главата ѝ е имало „пълен мрак“.

При загуба на кръв по време на менструация се губи и желязо, което може да повлияе на съня, подчертава Ариф.

Ниските нива на желязо, които според изследванията са особено чести при жени с обилна менструация, също влияят върху снабдяването на мозъка с кислород. Това допълнително увеличава натоварването върху сърдечно-съдовата система.

Жегата засилва неразположенията по време на менопауза

По думите на Нигхат Ариф горещите вълни и нощното изпотяване често се срещат при жените в периода на перименопауза и менопауза заради намаляването на нивата на естроген.

Същото може да се случва и при жени, претърпели химически или хирургически предизвикана менопауза, използвана при лечението на хормонозависими видове рак и сериозни гинекологични заболявания като ендометриоза.

При горещо време горещите вълни и нощното изпотяване могат да станат по-силни и по-чести, казва Ариф.

„Просто е ужасно, особено през нощта“, описва 57-годишната Хилари Сериф от графство Чешир усещането от горещите вълни по време на юлската жега.

„Заспиваш и изведнъж те връхлита. И без това ти е горещо, няма никакво облекчение. Това е като двоен удар. Добрата стара хормонозаместителна терапия много помага, но не контролира напълно състоянието“, казва тя.

41-годишната Розалин Уест от Кетеринг се намира в перименопауза. По думите ѝ животът в условия на горещини е бил по-скоро въпрос на оцеляване.

„Редовно сменях бельото си, а накрая с приятелката ми изобщо спряхме да носим сутиени заради това изпотяване и дискомфорт“, разказва тя.

Бременност и горещини

Изследване, публикувано в списание „Лансет“ в началото на тази година, показва, че организмът на бременните жени по-трудно регулира телесната температура заради ускорения метаболизъм и по-голямата нужда от течности. Това ги прави по-податливи на топлинен стрес.

Роля играят и хормоните. Колебанията в нивата на прогестерона в началото и средата на бременността могат да повишат телесната температура. По-късно по време на бременността нивата на прогестерона и естрогена се увеличават, което влияе върху температурния баланс на организма.

Теглото също има значение. „Очевидно е, че колкото по-голямо е тялото ви, толкова по-голямо е натоварването върху сърдечно-съдовата система, защото носите в себе си друг човек“, обяснява Ариф.

Изследването предполага също, че топлинният стрес може да увеличи вероятността от неблагоприятни последици за майката и бебето, особено при бременност с висок риск.

35-годишната Джес Блум очаква детето си в края на юли. „Да бъдеш в последните месеци на бременността в разгара на лятото е ад, буквално ад“, признава тя.

Тя е опитвала да спи на пода в кухнята и да взема студена вана всяка вечер. „Понякога към мен се присъединяваше и сладолед“, шегува се тя.

Симптоми на топлинно изтощение и топлинен удар

Няколко мащабни изследвания за влиянието на горещото време върху здравето показват, че излагането на високи температури увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания и смъртност, особено сред жените.

При горещини допълнителното натоварване върху сърцето може да доведе до спад на кръвното налягане. В комбинация със загубата на течности и соли чрез потта това може да причини топлинно изтощение.

Ако кръвното налягане падне прекалено много, рискът от сърдечен пристъп също се увеличава.

Нигхат Ариф съветва: „Трябва да познавате симптомите на топлинното изтощение и топлинния удар. Пийте много течности, използвайте вентилатори и охлаждащи средства. Спортувайте преди изгрев или след залез слънце. Използвайте слънцезащитен крем и следете менструалния си цикъл“.

„Приемайте жегата като стрес тест за сърдечно-съдовата система. Намалете темпото и се грижете за тялото си“, препоръчва тя.

Експертката призовава работодателите, колегите и политиците да бъдат „по-внимателни“ към състоянието на жените по време на горещини.

Пиньо-Гомес подкрепя този призив и допълва: „Имаме нужда от повече жени, които участват във вземането на решения, на ръководни и влиятелни позиции“. По думите ѝ жените са по-добре запознати с нуждите на други жени, отколкото мъжете.

„Това не е проблем само на жените. Това е проблем на цялото общество. Ако направим нещо добро за жените, ще направим нещо добро за всички“, казва Нигхат Ариф.