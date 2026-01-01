Общинският съвет в Тутракан даде съгласие кметът на общината да предложи на министъра на финансите трансформиране на 350 000 евро от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, уличната мрежа и сгради – публична общинска собственост.

Решението беше прието на днешното извънредно заседание на Общинския съвет. Средствата представляват 57,64 процента от отпуснатата на общината целева субсидия за капиталови разходи в размер на 607 210 евро.

В мотивите към предложението се посочва, че с наличния финансов ресурс не може да бъде реализирана програмата за основни ремонти на уличната и общинската пътна мрежа. Според общинската администрация извършването на текущи ремонти ще позволи да бъдат подобрени транспортната достъпност и безопасността на движението, както и да бъде удължен експлоатационният срок на пътните настилки.

Към докладната записка е приложен анализ, според който текущият ремонт е по-икономически ефективен при наличния финансов ресурс. По данни на администрацията средната му стойност е около 30 евро на квадратен метър при 73 евро за основен ремонт, което позволява със същия бюджет да бъдат ремонтирани приблизително 2,4 пъти повече улични площи.

Предвижда се средствата да бъдат използвани за ремонт на 46 обекта, сред които улици в Тутракан и населените места в общината, близо шест километра от общинския път Тутракан – Търновци – Пожарево – Дунавец, както и покрива на сградата на кметството в село Сяново.