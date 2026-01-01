Възрастен мъж е пострадал при грабеж в Стара Загора. 73-годишният е откаран в болница с фрактура на таз, след като двама непознати го нападнали и му отнели лични документи.

На 13 юли в 22.48 ч., във Второ РУ-Стара Загора e получено съобщение, че в Стара Загора близо до спирка за градски транспорт на улица има паднал мъж на земята. На място е изпратен полицейски екип.

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Установен е 73-годишен мъж, паднал на земята. От разговора с мъжа е установено, че две непознати за него лица са го блъснали, при което той е паднал на земята и са му отнели калъф с лична карта и свидетелство за управление на МПС, след което са избягали в неизвестна посока.

Потърпевшият е откаран в ЦСМП–Стара Загора с фрактура на таз. Извършителите към момента не са установени. Работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство по чл.199, ал.1, т.3 от НК под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.