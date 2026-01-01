При посещение в Париж първата дама на Украйна Олена Зеленска се срещна с генералния директор на ЮНЕСКО Халед ел Енани, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Двамата обсъдиха укрепването на стратегическото партньорство и разширяването на сътрудничеството между ЮНЕСКО и Украйна.

За срещата съобщи канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски.

Олена Зеленска благодари на Халед ел Енани за неговата лична подкрепа за Украйна, за неизменната подкрепа на ЮНЕСКО за украинците и за подкрепата на организацията при реализирането на проекти на фондацията, носеща името на първата дама.

Зеленска отбеляза, че Русия е нанесла материални щети или унищожила повече от 4000 образователни институции в Украйна. Тя каза също, че руските сили са повредили или унищожили близо 2000 културни обекта и над 2500 обекта на културна инфраструктура в Украйна.

Зеленска призова Европа да следи внимателно унищоженията в Украйна и да документира престъпленията, за да може да бъдат наказани виновниците и да бъдат възстановени засегнатите културни обекти.

Олена Зеленска е в Париж заедно с украинския президент, който пристигна във френската столица, за да участва в среща на "коалицията на желаещите" да оказват помощ на Украйна във войната с Русия.