Новият подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина ще осигури дългосрочна защита на парка, ще ограничи възможностите за произволни решения и ще постави обществения интерес над частния. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook по повод премахването на незаконна постройка до езерото „Ариана“.

По думите му сградата с площ от 140 кв. м е била незаконна, а премахването ѝ не е струвало „нито лев на Столична община“.

Терзиев съобщи още, че по проекта за нов ПУП на Борисовата градина са постъпили 441 становища от граждани и организации. Те ще бъдат разгледани на 15 юли от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Цончо Ганев: Терзиев лъже, че ПУП ще спре строителството в Борисовата градина

„Именно така трябва да се вземат решения за най-ценния парк на София – с обществено участие, експертен анализ и ясни правила, а не с внушения и страхове. Нашата задача е не просто да премахваме последствията от натрупаните през годините проблеми, а да създадем условия те повече да не се повтарят“, посочи кметът.

Според него в продължение на близо две десетилетия обществено пространство е било използвано като частно, а през последните години дори не е изпълнявало обществена функция.

„Независимо дали става дума за малък обект като този, или за емблематични примери за беззаконие – като Капитолия и лъскавия палат край язовир Искър, подходът на общината е принципен – законът важи за всички“, заяви Терзиев.

Столична община спечели делото за премахване на автокъщата в Борисовата градина

Той подчерта, че е нетърпим към незаконното завземане на обществени територии, особено в контекста на усилията на общината за изграждане на жизненоважна инфраструктура и създаване на повече зелени пространства и места за отдих.

Темата за бъдещето на Борисовата градина предизвика обществен дебат и през юни, когато граждани протестираха с искане да бъде спряна процедурата по приемането на новия подробен устройствен план. Тогава протестиращите настояха в парка да не се допуска ново строителство, огради и автомобилен достъп, а заместник-кметът по градско планиране Любомир Георгиев увери, че общественият интерес ще бъде защитен и в Борисовата градина няма да се строи.