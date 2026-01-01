Правителството на американския президент Доналд Тръмп обяви, че въвежда забрана за американски граждани да пътуват за родината си с граждански полети от Демократична република Конго заради разпространението на ебола в страната, съобщи Ройтерс, като се позовава на представител на Белия дом.

По силата на заповедта американските граждани, които се намират в ДР Конго, или тези, които наскоро са били там, влизат в списъка на лицата със забрана да се качват на полети, освен ако не са прекарали преди това поне 21 дни в трета страна.

До момента от началото на епидемията потвърдените случаи на ебола в ДР Конго са 1926, от които 702 са починали, показват официални данни, оповестени в неделя.

Според източника около двадесет американски граждани е трябвало да отпътуват от ДР Конго за САЩ днес. Държавният департамент ще им окаже подкрепа, както и на други лица, засегнати по време на периода на изчакване да изтече триседмичният срок.

В петък американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията съобщиха, че американски гражданин, работещ за хуманитарна организация в ДР Конго, е дал положителна проба за вируса на ебола.

В понеделник друг гражданин на САЩ, заразен в ДР Конго, е бил приет в университетската болница в германския град Франкфурт. През май там беше хоспитализиран и трети американски гражданин.

/ГГ/