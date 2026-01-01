Франция регистрира първия си случай на ебола, след като лекар, завърнал се от хуманитарна мисия в Демократична република Конго, е дал положителна проба за вируса.

Френското здравно министерство съобщи, че пациентът е поставен под изолация, а здравните власти са започнали проследяване на контактните лица. Според министерството рискът за населението на Франция и Европа остава нисък.

Междувременно Световната здравна организация (СЗО) предупреди, че настоящата епидемия в ДР Конго е отчела най-големия брой потвърдени случаи през първия месец от началото си в сравнение с всички предишни огнища на заболяването.

По данни на конгоанските власти към вторник броят на потвърдените случаи е достигнал 1094, включително 277 смъртни случая.

Настоящото огнище е причинено от щама Бундибуджо на вируса ебола. Според експерти вирусът е циркулирал в продължение на месеци преди официалното обявяване на епидемията на 15 май, което е затруднило ранното откриване и ограничаване на разпространението му.

Ебола е тежко вирусно заболяване, което се предава чрез директен контакт с кръв, телесни течности или тъкани на заразени хора и животни. Заболяването причинява висока температура, силна отпадналост, повръщане, диария и в тежките случаи вътрешни и външни кръвоизливи.

Смъртността при различните щамове на вируса варира значително, като при някои огнища достига до 50% и повече. Въпреки високата опасност, вирусът не се разпространява по въздушно-капков път като грипа или COVID-19, което улеснява ограничаването му чрез изолация на заразените и проследяване на контактите.

Демократична република Конго е една от страните, които най-често са засегнати от епидемии от ебола. Настоящото огнище е причинено от щама Бундибуджо – един от шестте известни вида вирус ебола, който за първи път е идентифициран в Уганда през 2007 г.