Водач на нерегистрирано моторно превозно средство, който е употребил алкохол, е установен от екип на РУ-Котел. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Проверката е извършена на 13 юли в село Филаретово от полицейски патрул, извършващ ежедневен контрол в малките населени места. 35-годишен мъж от село Малко село е управлявал нерегистриран мотоциклет „Кавазаки“.

Хванаха мъж да управлява мотофреза с 3,50 промила алкохол

Пробата за употреба на алкохол, извършена с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /1,42 промила/.

Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.